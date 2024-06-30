Американские астронавты "застряли" на МКС - НАСА не знает, как их вернуть на Землю

АндрейБорков

Прислать с очередным "ПРОГРЕССОМ" парашюты для америкосов и отправить на родину своим ходом. Можно вывезти с МКС, но за отдельную плату. Сколько США УкРуине бабла предоставила для войны с Россией? Вот вам и стоимость проезда америкосов с МКС на планету Земля.