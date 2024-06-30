Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 462 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Maxim
    Жертвую перьевую подушку прабабушки, дикий гусь, кстати- для сброса в заборник шпиёна..Новая дерзость НА...
  • Юрий Тумаков
    Чего мусолить эту тему. Путину дать команду направить ноту главам ЕС в течении 48 часов убраться из Украины. При невы...Зеленский готов п...
  • Юрий Зубрин
    Вот же сучья семейка .Жирует на крови ....Новая страсть Зел...

Американские астронавты "застряли" на МКС - НАСА не знает, как их вернуть на Землю

Американские астронавты "застряли" на МКС - НАСА не знает, как их вернуть на Землю

В крайне сложной ситуации оказались два американских астронавта, Сунита Уильямс и Барри Уилмор, прилетевшие на МКС на корабле Starliner от компании Boeing.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
АндрейБорков
Прислать с очередным &quot;ПРОГРЕССОМ&quot; парашюты для америкосов и отправить на родину своим ходом. Можно вывезти с МКС, но за отдельную плату. Сколько США УкРуине бабла предоставила для войны с Россией? Вот вам и стоимость проезда америкосов с МКС на планету Земля.
Ответить
17 час.

Картина дня

наверх