🚂 До 2 ноября включительно все поезда крымского направления будут заканчивать и начинать маршруты на станции Керчь-Южная Новый парк На участке между Керчью и другими станциями Крыма пассажиры пользуются согласованными автобусами, напомнили в пресс-службе компании-перевозчика.