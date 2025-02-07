Самый опасный астероид: однопроцентная угроза

На Землю ежесуточно падают многие тысячи метеоритов. По вероятнейшему предположению, начавшийся примерно семьдесят миллионов лет назад и занявший пару десятков миллионов лет процесс исчезновения крупных ящеров и развития млекопитающих начался с удара крупного метеорита по Земле.
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