Прогноз погоды в Крыму на 26 ноября

Прогноз погоды в Крыму на 26 ноябряВ Симферополе +2 и небольшой снегВ Севастополе +5 и облачно с прояснениямиВ Евпатории +3 и облачно с прояснениямиВ Черноморском +2 и облачно с прояснениямиВ Джанкое +2 и пасмурноВ Ялте +7 и облачно с прояснениямиВ Алуште +6 и облачно с прояснениямиВ Керчи.