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Скандинавия – подвергнется американской колонизации

Скандинавия – подвергнется американской колонизации

Все отчетливее просматривается стремление США по военно-политическому охвату России и формированию НАТО полноценного восточного фронта от Финляндии до Румынии.

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