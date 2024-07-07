Российские специалисты изучили британско-французскую крылатую ракету Storm Shadow/SCALP Российские специалисты продолжают изучать попавшее к ним в руки оружие западного производства, в том числе и ракеты.
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Российские специалисты изучили британско-французскую крылатую ракету Storm Shadow/SCALP Российские специалисты продолжают изучать попавшее к ним в руки оружие западного производства, в том числе и ракеты.
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