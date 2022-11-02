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«Ювентус» проиграл 5 из 6 матчей в группе Лиги чемпионов – худший результат клуба в истории

«Ювентус» выдал худшее в своей истории выступление в группе Лиги чемпионов. Команда тренера Массимилиано Аллегри проиграла пять из шести матчей и одержала одну победу – над «Маккаби».

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