Есть город, потеря которого обвалит промышленность Украины

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Пронедра

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  • Махамбет Толеугазин
    Не хай бандеровцы едут в Европу, там им пузо вареньем мазать будут.Беженцы нахлынут ...
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