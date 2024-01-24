ГРИГОРИЙ ЛЕВИН В конце декабря прошлого года финский Фортум, которому принадлежит атомная электростанция Ловииса, под фанфары и пуск шариков в небо, бравурно отрапортовал о том, что разорвал контракт с российской госкорпорацией Росатом.
Приют убогого чухонца снова может стать реальностью
Комментарии
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Сергей Кисель
Чухонцы - финны, улавливаете связ ?
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4 час.
Владимир
Там по заснеженным холмам темнели избы тут и там- приют убогого чухонца. Если так дело и дальше пойдет чухонцы (финны) скоро будут действительно убогими. А если еще что-то произойдет на АЭС о.....
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19 мин.
В
Владимир
Надо еще почитать стихи В.В. Маяковского, стихи о советском паспорте. Там много чего интересного про европочку....
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16 мин.
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