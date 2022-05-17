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Александр Логинов: «Настроение хорошее, рабочее. Сезон получился тяжелый и затяжной, но уже пора начинать тренироваться»

Чемпион мира по биатлону Александр Логинов рассказал о подготовке к новому сезону. Логинов тренируется в группе Сергея Башкирова, которая сейчас находится на сборе в Сочи.

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