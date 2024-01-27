Полиция Бельгии нашла 50 пакетов кокаина в офисе министра образования

Полиция Бельгии обнаружила свыше 50 пакетов с кокаином в кабинете министра образования франкоязычного южного региона страны Валлония Каролины Дезир, сообщила газета La Dernière Heure со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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