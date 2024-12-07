Китайские компании, как сообщается, неохотно внедряют отечественные чипы

Несмотря на усилия Китая по локализации производства практически всех видов чипов и процессоров и попытки США закрыть китайским компаниям доступ к передовым американским CPU, GPU и ASIC, китайские компании неохотно переходят на отечественные альтернативы, говорится в отчете DigiTimes.