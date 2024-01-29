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Мэр Амстердама призвала регулировать сбыт кокаина

Мэр Амстердама Фемке Халсема выступила с предложением регулировать рынок сбыта кокаина. Правда, сначала местные СМИ ее не так поняли и написали, что глава города со знаменитыми кексами призывает легализовать это сильнодействующее вещество.

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