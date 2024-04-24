В Гостином дворе с 17 по 21 апреля прошло крупнейшее арт-событие — выставка антиквариата, современного и ювелирного искусства «АРТ МОСКВА», которая объединит галереи старого и современного искусства, дизайнеров и художников-ювелиров.
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