Лазарева* рассказала о конфликте с Apple

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что у создателей юмористического проекта «Хорошие шутки», выходившем на канале СТС, был конфликт с корпорацией Apple из-за одного из конкурсов в программе — «Апож».