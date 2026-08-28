Лазарева* рассказала о конфликте с Apple

Телеведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в реестр иноагентов; внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) рассказала, что у создателей юмористического проекта «Хорошие шутки», выходившем на канале СТС, был конфликт с корпорацией Apple из-за одного из конкурсов в программе — «Апож».
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