Нетребко в образе невесты пришла на гала-ужин с мужчиной

Оперная певица сорвала овации на торжественном мероприятии. Анна Нетребко Социальные сетиАнна Нетребко в белом платье появилась на гала-ужине в честь премьеры оперы "Сила судьбы" на сцене Миланской оперы.
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