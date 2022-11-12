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«Золотой мяч» Бензема показали заключенным в крупнейшей тюрьме Франции

«Золотой мяч» Карима Бензема представили во французской тюрьме. Журналист France Football Тео Труд и главный редактор Паскаль Ферре посетили крупнейшую тюрьму Франции, находящуюся в южном пригороде Парижа, чтобы представить приз заключенным.

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