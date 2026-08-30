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Украинский генерал: «Я лично принимал решение, позволяющее нашим офицерам уехать в Россию»

Украинский генерал: «Я лично принимал решение, позволяющее нашим офицерам уехать в Россию»

После получения независимого статуса по итогам развала СССР – находящиеся на территории Украины военнослужащие переезжали в Россию целыми подразделениями и даже дивизиями.

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