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Ondo Finance расширила доступ к токенизированным активам через LBank

Ondo Finance расширила доступ к токенизированным активам через LBank

Ondo Finance объявила о расширении сотрудничества с криптовалютной биржей LBank. Теперь пользователи платформы получили доступ к USDY и Ondo Intelligent Portfolios непосредственно через свои биржевые аккаунты.

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