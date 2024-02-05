Шахматист Карякин: нас не ждут на Олимпиаде, которая только называется всемирной

Российский гроссмейстер Сергей Карякин, говоря о дисквалификации российской фигуристки Камилы Валиевой, заявил о политическом подтексте этой ситуации и объяснил, почему российским спортсменам не стоит ехать на летние Олимпийские игры - 2024.
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