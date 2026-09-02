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Бизнес журнал. Урал

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Для Челябинской области увеличат лимиты поставок бензина

Для Челябинской области увеличат лимиты поставок бензина

Власти Челябинской области договорились с правительством России об увеличении лимитов поставок моторного топлива в регион.

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