WSJ: Трамп может одобрить ленд-лиз на $500 млрд для Киева при победе на выборах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп может разработать программу ленд-лиза для Украины в размере $500 млрд, чтобы нарастить поставки оружия Киеву в случае победы на президентских выборах.
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