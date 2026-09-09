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Apple представила складной iPhone Duo — главный технологический дебют сезона

Apple представила складной iPhone Duo — главный технологический дебют сезона

Apple наконец вошла в сегмент складных смартфонов. На презентации 9 сентября компания представила iPhone Duo — устройство, которое раскрывается как книга и превращается из компактного телефона в большой экран для работы, просмотра видео и многозадачности.

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