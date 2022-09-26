«Сейчас все отсюда пойдём по домам»: появились некоторые подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

«Сейчас все отсюда пойдём по домам»: появились некоторые подробности стрельбы в военкомате Усть-Илимска

Появляются некоторые подробности стрельбы в военкомате города Усть-Илимска Иркутской области. Подтвердилась информация о том, что огонь открыл 25-летний местный житель.

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