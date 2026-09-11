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Мост через Лосиху в Алтайском крае открыли для движения по всем полосам

Мост через Лосиху в Алтайском крае открыли для движения по всем полосам

На обновление объекта направили более 110 млн рублей В Первомайском районе завершили основной этап ремонта моста через реку Лосиху на Правобережном тракте.

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