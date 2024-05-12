В парламенте ФРГ раскритиковали идею сбивать российские ракеты с территорий НАТО

Глава парламентской фракции Социал-демократической партии Германии Рольф Мютцених раскритиковал идею ряда депутатов бундестага сбивать российские ракеты над Украиной системами противовоздушной обороны с территорий стран НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии