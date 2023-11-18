Trump Can Remain on Colorado Ballot

“A Colorado judge ruled on Friday that former President Donald Trump could remain on the ballot in the state, rejecting the argument that the 14th Amendment prevents him from holding office again,” the New York Times reports.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)