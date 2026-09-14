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Новороссийск отмечает годовщину присвоения звания города-героя: единственный на Кубани

Новороссийск отмечает годовщину присвоения звания города-героя: единственный на Кубани

- 14 сентября 1973 года указом Президиума Верховного Совета СССР городу, единственному в Краснодарском крае, было присвоено почетное звание «Город-герой» с вручением медали «Золотая Звезда» и ордена Ленина, - сообщил глава Новороссийска Андрей Кравченко.

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