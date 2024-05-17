Вашингтон не стал упоминать Крым и Донбасс в обещаниях Киеву

ВАШИНГТОН, 17 мая, ФедералПресс. Госсекретарь США Энтони Блинкен не упомянул Крым и Донбасс в обещаниях Украине во время визита в Киев, пишет Responsible Statecraft со ссылкой на журналиста Кена Клиппенштейна.