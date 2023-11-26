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Парламентская газета

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Как получить российское гражданство

Как получить российское гражданство

Если иностранцу решили дать гражданство России, то в течение десяти дней его должны уведомить о месте принесения присяги, а саму клятву следует прочитать вслух и подписать бланк перед флагом нашей страны.

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Комментарии
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ольга волкова
Хотелось бы чтобы это было так: Прожить ,официально работая и платя налоги в российский бюджет не менее 15 лет.При этом не получая халявных пособий,мат капиталов и пенсий,не являясь гражданами России обоими родителями.
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15 час.
Семен Борисов
ХА - ХА - ХА!!!Как РОМАНТИЧНО!!!
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11 час.

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