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Тяжелый люкс. Золотая жизнь экс-главы "Жилфонда" Авдюхиной, похитившей 121 млн рублей

Тяжелый люкс. Золотая жизнь экс-главы "Жилфонда" Авдюхиной, похитившей 121 млн рублей

Сейчас Авдюхину судят по статье об особо крупном мошенничестве Людмила Авдюхина, которая похитила 121 млн рублей клиентов барнаульского "Жилфонда", до отъезда в Аргентину жила на широкую ногу вместе со своим мужем Егором Авдюхиным.

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