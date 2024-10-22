Тяжелый люкс. Золотая жизнь экс-главы "Жилфонда" Авдюхиной, похитившей 121 млн рублей

Сейчас Авдюхину судят по статье об особо крупном мошенничестве Людмила Авдюхина, которая похитила 121 млн рублей клиентов барнаульского "Жилфонда", до отъезда в Аргентину жила на широкую ногу вместе со своим мужем Егором Авдюхиным.
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