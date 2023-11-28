ЛЮДИ ПРОПАДАЮТ СОТНЯМИ: ТАЙНУ "БАТАЛЬОНОВ-ПРИЗРАКОВ" В ЗОНЕ СВО РАЗГАДАЛИ ОЧЕНЬ ПРОСТО

ВСУ под Авдеевкой явно терпят неудачу - ВС России день за днём теснят их с позиций. На фоне происходящего на передовой в Сети появились многочисленные ролики, на которых украинские солдаты жалуются на скудное снабжение и в целом удручающее положение.