ЛЮДИ ПРОПАДАЮТ СОТНЯМИ: ТАЙНУ "БАТАЛЬОНОВ-ПРИЗРАКОВ" В ЗОНЕ СВО РАЗГАДАЛИ ОЧЕНЬ ПРОСТО

ВСУ под Авдеевкой явно терпят неудачу - ВС России день за днём теснят их с позиций. На фоне происходящего на передовой в Сети появились многочисленные ролики, на которых украинские солдаты жалуются на скудное снабжение и в целом удручающее положение.
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