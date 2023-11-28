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ЛЮДИ ПРОПАДАЮТ СОТНЯМИ: ТАЙНУ "БАТАЛЬОНОВ-ПРИЗРАКОВ" В ЗОНЕ СВО РАЗГАДАЛИ ОЧЕНЬ ПРОСТО

ВСУ под Авдеевкой явно терпят неудачу - ВС России день за днём теснят их с позиций. На фоне происходящего на передовой в Сети появились многочисленные ролики, на которых украинские солдаты жалуются на скудное снабжение и в целом удручающее положение.

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Комментарии
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Лев Добрый
Если у них так плохо, почему не сдаются в плен все вместе - хором!😎😱😜👈
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15 час.
Н
НС
чем жрать консервы из тараканов - пусть лучше капитулируют
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9 час.

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