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Нагло сбежал из СССР в США и оказался в другом мире — на помощь пришел добрый американец! История про Федорова

Нагло сбежал из СССР в США и оказался в другом мире — на помощь пришел добрый американец! История про Федорова

Он очень помог будущей легенде «Детройта».Когда легендарный Сергей Федоров оказался в Национальной хоккейной лиге после своего знаменитого побега, то столкнулся с серьезным испытанием.

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