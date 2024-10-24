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Расходы Пермского края превысят 250 млрд рублей в следующем году

Расходы Пермского края превысят 250 млрд рублей в следующем году

Депутаты поддержали документ единогласно. По проекту бюджета, в следующем году доходы Пермского края составят 241,1 млрд рублей, а расходы – 269,5 млрд Заксобрание Пермского края одобрило законопроект бюджета в первом чтении.

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