В Нижнем Новгороде подведены итоги архитектурного рейтинга. Лучшими архитектурными проектами среди зданий, введенных в эксплуатацию в 2022 – 2023 годах, признаны корпус «Школы 800» в Верхних Печерах и «Галерея» на ул.