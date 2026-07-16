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ВНЖ в РФ только через СВО? Юрист Вадим Коженов отвечает

ВНЖ в РФ только через СВО? Юрист Вадим Коженов отвечает

Поче­му мас­со­во отка­зы­ва­ют в виде на житель­ство в РФ — кого имен­но кос­нул­ся указ № 821 и есть ли спо­соб обой­ти кон­тракт? RuID с 1 июля 2026 года — поче­му закон всту­пил в силу, а QR-коды до сих пор не спра­ши­ва­ют на гра­ни­це? Патен­ты, реги­стра­ция и Ами­на — сколь­ко дней мож­но быть в дру­гом реги­оне без поста­нов­ки на учёт и что гро­зит за про­сроч­ку? И граж­дан­ство по детя.

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