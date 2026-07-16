ВНЖ в РФ только через СВО? Юрист Вадим Коженов отвечает

Почему массово отказывают в виде на жительство в РФ — кого именно коснулся указ № 821 и есть ли способ обойти контракт? RuID с 1 июля 2026 года — почему закон вступил в силу, а QR-коды до сих пор не спрашивают на границе? Патенты, регистрация и Амина — сколько дней можно быть в другом регионе без постановки на учёт и что грозит за просрочку? И гражданство по детя.
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