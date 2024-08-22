Украина осознанно не называет точное количество потерь среди личного состава ВСУ, пишет dikGAZETE. По мнению автора, обнародование реальных данных о погибших и раненых подорвет боевой дух военнослужащих и оставшихся мирных жителей — вернее, последние его остатки.
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