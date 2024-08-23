В ФАПах Фурмановского района стали продавать лекарства только после суда

Жители деревни Белино и села Хромцово Фурмановского района обратились в прокуратуру с жалобой на то, что в населённых пунктах негде купить лекарства, а ездить за ними в город весьма затруднительно из-за проблем с транспортом.
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