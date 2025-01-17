ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

449 подписчиков

Указ о призыве пребывающих в запасе: точные формулировки в документе, комментарии

Указ о призыве пребывающих в запасе: точные формулировки в документе, комментарии

Повышенный интерес вызывает второй Указ. Глава комитета Госдумы по обороне генерал Картаполов выступил прокомментировал Указ – это не мобилизация, никакой необходимости в новой мобилизации нет.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх