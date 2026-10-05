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В России за год исчезло 17% операторов связи — рынок ждут новые сокращения

В России за год исчезло 17% операторов связи — рынок ждут новые сокращения

Число провайдеров снизилось до чуть более 7 тыс., а ужесточение лицензирования может привести к уходу с рынка еще трети компаний За год число операторов связи в России сократилось на 17% — с июля 2025-го по июль 2026 года их количество уменьшилось до чуть более 7 тыс.

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