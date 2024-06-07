Первое дело: какие холодные супы могут составить конкуренцию окрошке

Сегодня уже практически невозможно точно установить, когда холодные супы появились в русской кухне. Прародители этих блюд упоминались еще в далеком прошлом, и можно точно сказать, что это была самая распространенная летняя крестьянская еда, которая постепенно перекочевала в высокую гастрономию.