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Первое дело: какие холодные супы могут составить конкуренцию окрошке

Первое дело: какие холодные супы могут составить конкуренцию окрошке

Сегодня уже практически невозможно точно установить, когда холодные супы появились в русской кухне. Прародители этих блюд упоминались еще в далеком прошлом, и можно точно сказать, что это была самая распространенная летняя крестьянская еда, которая постепенно перекочевала в высокую гастрономию.

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