Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 712 подписчиков

Пилот спас больше 130 человек: Из-за дронов ВСУ на Москву чуть не рухнул самолёт - источник

Пилот спас больше 130 человек: Из-за дронов ВСУ на Москву чуть не рухнул самолёт - источник

Airbus A320 чуть не рухнул на Москву из-за массированной атаки ВСУ, использовавшей беспилотники самолётного типа.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх