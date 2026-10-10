Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Тренто», «Варезе» – против «Триеста»

«Удине» примет «Тренто», «Варезе» встретится с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд: Виртус – 2-0, Наполи – 2-0, Тревизо – 2-0, Венеция – 2-0, Удине – 2-0, Милан – 1-1, Рома SPQR – 1-1, Тренто – 1-1, Варезе – 1-1, Дертона – 1-1, Верона – 1-1, Канту – 0-2, Рома Максима – 0-2, Скафати – 0-2, Триест – 0-2, Реджо-Эмилия – 0-2.
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