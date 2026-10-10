НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

192 подписчика

Чемпионат Италии. «Удине» сыграет с «Тренто», «Варезе» – против «Триеста»

«Удине» примет «Тренто», «Варезе» встретится с «Триестом». Чемпионат Италии Регулярный чемпионат Положение команд:  Виртус – 2-0, Наполи – 2-0, Тревизо – 2-0, Венеция – 2-0, Удине – 2-0, Милан – 1-1, Рома SPQR – 1-1, Тренто – 1-1, Варезе – 1-1, Дертона – 1-1, Верона – 1-1, Канту – 0-2, Рома Максима – 0-2, Скафати – 0-2, Триест – 0-2, Реджо-Эмилия – 0-2.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым