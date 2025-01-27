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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Джимми Батлер отстранен на неопределенный срок. Форвард покинул тренировку «Хит» после сообщения о переводе на скамейку

Конфликт Джимми Батлера, требущего обмена из «Хит», с организацией получил продолжение. Форвард должен был вернуться на площадку во встрече с «Орландо» после двух пропущенных из-за отстранения матчей.

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