В НАТО предложили Путину три уступки для Трампа по Украине: что думают об этом в Кремле

Бывший заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер предложила список возможных уступок, которые Россия могла бы предложить новому лидеру США Дональду Трампу в контексте украинского конфликта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии