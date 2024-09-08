Давим ВСУ на Курском направлении: последние новости СВО на 8 сентября 2024 года, карта боевых действий на Украине, обстановка в Курской области

На 8 сентября 2024 года обстановка в зоне специальной военной операции продолжает развиваться: российские войска берут под контроль новые территории, такие как Новогродовка, и наносят удары по важным объектам в Херсоне.
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