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«Лейкерс» по-прежнему заинтересованы в Джонатане Куминге

По информации журналиста Энтони Слейтера, переговоры между « Лейкерс » и свободным агентом Джонатоном Кумингой не сдвигались с места уже несколько недель.

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