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Стратегические ракетоносцы Ту-95МС проверили противовоздушную оборону Восточного военного округа в ходе СКШУ «Восток-2022»

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС проверили противовоздушную оборону Восточного военного округа в ходе СКШУ «Восток-2022»

Полет составил более 9 часов, в ходе которого самолеты шли на минимальных интервалах и дистанциях на высоте более 8,5 километров и скорости 750 километров в час.

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