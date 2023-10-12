Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Россиянам не стоит возвращать деньги, которые «по ошибке» пришли на их банковскую карту. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников — старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.
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