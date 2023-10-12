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Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Что делать, если на карту пришли деньги от незнакомца

Россиянам не стоит возвращать деньги, которые «по ошибке» пришли на их банковскую карту. Об этом в беседе с агентством «Прайм» рассказал Петр Гусятников — старший управляющий партнер юридической компании PG Partners.

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