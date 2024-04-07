Актеру Расселу Кроу исполнилось 60 лет

Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне. Его родители работали в сфере шоу-бизнеса и часто брали ребенка с собой на телевидение, где мальчик наблюдал за съемочным процессом.
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