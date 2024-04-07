Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 275 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Oблезов
    Уничтожение такого фашистского недоумка не может считаться террором это будет продолжением  дела наших дедов и отцов-...Реттген предложил...
  • Наталья Эрнст
    Чего уступать. Всё равно это наше : Было, есть и будет!.WP: Трамп готов н...
  • Eduard
    Этого мало,WP: Трамп готов н...

Актеру Расселу Кроу исполнилось 60 лет

Актеру Расселу Кроу исполнилось 60 лет

Новозеландский актер и режиссер Рассел Кроу родился 7 апреля 1964 года в Веллингтоне. Его родители работали в сфере шоу-бизнеса и часто брали ребенка с собой на телевидение, где мальчик наблюдал за съемочным процессом.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх